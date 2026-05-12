Milano 17:35
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Londra: accelera Intertek Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: accelera Intertek Group
Effervescente il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,32%.
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