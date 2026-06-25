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Londra: performance negativa per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per London Stock Exchange Group
Seduta in ribasso per la società che gestisce la Borsa di Londra, che mostra un decremento del 2,37%.
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