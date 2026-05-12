Madrid: performance negativa per Acciona

(Teleborsa) - Retrocede la società elettrica spagnola , con un ribasso del 2,09%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 263,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 260,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 267,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```