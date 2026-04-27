Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta in utile del 3,27% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona Energia rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Acciona Energia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,95 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 22,43. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 22,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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