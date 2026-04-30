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Madrid: balza in avanti Repsol
Migliori e peggiori
,
In breve
30 aprile 2026 - 09.50
Balza in avanti la
società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
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