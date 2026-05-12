Parigi: in calo Safran

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società ingegneristica , che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,05%, rispetto a +0,44% dell' indice di Parigi ).





Il grafico attuale della multinazionale francese evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 277,2 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 281. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 275,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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