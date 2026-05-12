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Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia in forte calo
Si abbattono le vendite sul comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata a 257.649,84 punti, in forte calo dell'1,87%.
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