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Piazza Affari: performance negativa per Amplifon

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Amplifon
Pressione sulla società leader nelle soluzioni uditive, che tratta con una perdita del 2,23%.
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