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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8654. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8683. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8712.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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