Milano 14:53
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Giornata fiacca per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,14%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13.235. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13.052,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.985,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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