Milano 11:16
47.315 -0,62%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:16
10.566 -0,32%
Francoforte 11:16
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Giornata fiacca per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,18%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.314,3 e primo supporto individuato a 12.921,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.707,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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