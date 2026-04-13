Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile
Giornata fiacca per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,18%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.314,3 e primo supporto individuato a 12.921,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.707,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)