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Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,68%

L'Indice Hang Seng chiude a 23.762,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,68%
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,68% e archivia la seduta a 23.762,84 punti.
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