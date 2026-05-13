Francoforte: in forte denaro Scout24

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,17%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Scout24 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,26%, rispetto a -1,15% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Scout24 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 79,43 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 73,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 85,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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