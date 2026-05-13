Francoforte: in forte denaro Scout24
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Scout24 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,26%, rispetto a -1,15% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Scout24 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 79,43 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 73,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 85,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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