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Francoforte: movimento negativo per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Scout24
Retrocede la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con un ribasso dell'1,94%.
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