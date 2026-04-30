Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24

(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che presenta una flessione dell'1,94%.



La tendenza ad una settimana di Scout24 è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Scout24 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,1 Euro e primo supporto individuato a 69,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 74,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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