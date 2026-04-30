Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24
(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che presenta una flessione dell'1,94%.
La tendenza ad una settimana di Scout24 è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Scout24 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,1 Euro e primo supporto individuato a 69,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 74,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```