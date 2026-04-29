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Francoforte: Scout24 in rally
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29 aprile 2026 - 09.50
Brilla la
società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che passa di mano con un aumento del 4,67%.
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