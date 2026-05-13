Milano
15:01
49.076
+0,17%
Nasdaq
12-mag
29.065
-0,87%
Dow Jones
12-mag
49.761
+0,11%
Londra
15:01
10.263
-0,02%
Francoforte
15:01
24.078
+0,51%
Mercoledì 13 Maggio 2026, ore 15.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
Migliori e peggiori
,
In breve
13 maggio 2026 - 13.00
Rialzo marcato per
Delivery Hero
, che tratta in utile del 3,30% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rally per Delivery Hero
Francoforte: Delivery Hero sale verso 21,4 Euro
Francoforte: calo per Delivery Hero
Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
Titoli e Indici
Delivery Hero
+3,63%
Altre notizie
Francoforte: in calo Delivery Hero
Francoforte: movimento negativo per Delivery Hero
Francoforte: brillante l'andamento di Delivery Hero
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Delivery Hero
Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero
Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto