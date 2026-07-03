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Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 2,90%.
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