Milano 17:10
50.715 +1,01%
Nasdaq 17:10
29.242 -0,59%
Dow Jones 17:10
50.903 +0,23%
Londra 17:10
10.282 -0,88%
Francoforte 17:09
24.591 -0,10%

Francoforte: scambi al rialzo per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Auto1
Balza in avanti Auto1, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,98%.
Condividi
```