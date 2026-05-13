Francoforte: sviluppi positivi per Infineon

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia hi-tech tedesca , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -1,08% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 60,91 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 60,23. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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