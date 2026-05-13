Francoforte: sviluppi positivi per Infineon
(Teleborsa) - Effervescente la compagnia hi-tech tedesca, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -1,08% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 60,91 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 60,23. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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