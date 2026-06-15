Francoforte: amplia il rialzo Bilfinger

(Teleborsa) - Brilla la multinazionale dell'ingegneria , che passa di mano con un aumento del 5,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Bilfinger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,01%, rispetto a +1,41% del MDAX ).





Il quadro tecnico del contractor tedesco segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,48 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 85,53. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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