Francoforte: amplia il rialzo Bilfinger
(Teleborsa) - Brilla la multinazionale dell'ingegneria, che passa di mano con un aumento del 5,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Bilfinger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,01%, rispetto a +1,41% del MDAX).
Il quadro tecnico del contractor tedesco segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,48 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 85,53. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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