Francoforte: scambi al rialzo per Bilfinger
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale dell'ingegneria, con una variazione percentuale dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Bilfinger si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 86,85 Euro. Supporto stimato a 85,55. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 88,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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