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Londra: allunga il passo Intertek Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: allunga il passo Intertek Group
Protagonista il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,17%.
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