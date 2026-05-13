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/ Londra: allunga il passo Intertek Group
Londra: allunga il passo Intertek Group
Migliori e peggiori
,
In breve
13 maggio 2026 - 09.50
Protagonista il
gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,17%.
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