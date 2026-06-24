Milano 17:35
51.639 -0,74%
Nasdaq 18:43
29.324 -0,08%
Dow Jones 18:43
52.083 +0,81%
Londra 17:35
10.462 +0,31%
Francoforte 17:35
24.740 -0,62%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,31%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.461,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,31%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,31% e chiude a 10.461,63 punti.
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