Londra: scambi negativi per Entain
(Teleborsa) - Rosso per la società di scommesse sportive e giochi, che sta segnando un calo del 2,73%.
La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Entain, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,069 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,223. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,015.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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