Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi , che tratta con una perdita del 3,06%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Entain ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 5,327 sterline. Primo supporto individuato a 5,216. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 5,438.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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