Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Rosso per la società di scommesse sportive e giochi , che sta segnando un calo del 2,67%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Entain si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,259 sterline. Supporto stimato a 5,121. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,397.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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