New York: andamento sostenuto per Microsoft

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso informatico americano , con una variazione percentuale del 2,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microsoft rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della società informatica di Redmond classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 422,9 USD e primo supporto individuato a 414,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 431,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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