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New York: andamento sostenuto per Microsoft

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Microsoft
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso informatico americano, con una variazione percentuale del 2,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microsoft rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della società informatica di Redmond classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 422,9 USD e primo supporto individuato a 414,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 431,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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