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Microsoft sotto pressione nonostante la trimestrale

Finanza
Microsoft sotto pressione nonostante la trimestrale
(Teleborsa) - Pressione su Microsoft che perde terreno, mostrando una discesa del 5,16%.

La società di Redmond ha riportato ricavi a 72,4 miliardi (+17%) e utile netto a 25,9 miliardi (+18%), con EPS a 3,48 dollari sopra le stime. Azure cresce del 33%, con 10 punti percentuali attribuibili all'IA; Office 365 Commercial segna +16%, Xbox +52%. Capex record a 17,5 miliardi nel solo trimestre.

L'andamento del colosso informatico americano nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Tecnicamente, Microsoft è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 412 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 395,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 428,4.
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