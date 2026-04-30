Microsoft sotto pressione nonostante la trimestrale

(Teleborsa) - Pressione su Microsoft
che perde terreno, mostrando una discesa del 5,16%.La società di Redmond ha riportato ricavi
a 72,4 miliardi (+17%) e utile netto a 25,9 miliardi (+18%), con EPS a 3,48 dollari sopra le stime. Azure cresce del 33%, con 10 punti percentuali attribuibili all'IA; Office 365 Commercial segna +16%, Xbox +52%. Capex record a 17,5 miliardi nel solo trimestre.
L'andamento del colosso informatico americano
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Microsoft
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 412 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 395,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 428,4.