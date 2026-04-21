New York: scambi in positivo per Microsoft
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microsoft rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, la società informatica di Redmond è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 430 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 420,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 440.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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