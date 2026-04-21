New York: scambi in positivo per Microsoft

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microsoft rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, la società informatica di Redmond è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 430 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 420,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 440.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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