New York: scambi in positivo per Home Depot

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , in guadagno del 3,56% sui valori precedenti.



Il movimento di Home Depot , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Si indebolisce il quadro tecnico di Home Depot , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 344 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 353,2. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 338,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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