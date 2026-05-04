New York: performance negativa per Home Depot

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , in flessione del 2,41% sui valori precedenti.



L'andamento di Home Depot nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Home Depot evidenzia un declino dei corsi verso area 313,9 USD con prima area di resistenza vista a 320,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 311,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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