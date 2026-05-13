New York: in forte denaro Ford Motor

(Teleborsa) - Grande giornata per il principale produttore di automobili al mondo , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ford Motor rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario attuale di Ford Motor mostra un allentamento della trendline al test del supporto 12,29 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 13,39. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 11,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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