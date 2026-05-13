New York: in forte denaro Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,46%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.692,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.631,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.592,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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