New York: netto calo registrato da Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,66%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Monolithic Power Systems rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Monolithic Power Systems si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.292,1 USD. Prima resistenza a 1.354,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.270,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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