New York: si muove a passi da gigante Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che scambia in rialzo del 7,45%.
Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Monolithic Power Systems mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.523,9 USD con area di resistenza individuata a quota 1.580,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.491,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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