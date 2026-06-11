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Monolithic Power Systems, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Monolithic Power Systems, prevale lo scenario rialzista a New York
Rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,04%.
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