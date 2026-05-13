New York: spinge in avanti Coherent

(Teleborsa) - Ottima performance per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che scambia in rialzo del 7,42%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Coherent mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,66%, rispetto a +2,19% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di breve periodo di Coherent mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 413 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 384,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 441,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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