New York: su di giri PDD Holdings

(Teleborsa) - Effervescente la società di commercio globale , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,41%.



Lo scenario su base settimanale di PDD Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di PDD Holdings si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 96,66 USD. Prima resistenza a 102,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 93,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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