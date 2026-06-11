New York: andamento negativo per PDD Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società di commercio globale, che presenta una flessione del 2,53%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di PDD Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di PDD Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 79,12 USD con tetto rappresentato dall'area 80,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 78,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```