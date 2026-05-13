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Perde AppLovin sul mercato di New York

Migliori e peggiori
Perde AppLovin sul mercato di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la piattaforma tecnologica di applicazioni, che soffre con un calo del 7,72%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di AppLovin classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 479,7 USD e primo supporto individuato a 439. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 520,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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