Perde AppLovin sul mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la piattaforma tecnologica di applicazioni , che soffre con un calo del 7,72%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo di AppLovin classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 479,7 USD e primo supporto individuato a 439. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 520,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```