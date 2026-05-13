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Piazza Affari: andamento rialzista per IREN
Migliori e peggiori
,
In breve
13 maggio 2026 - 12.30
Apprezzabile rialzo per l'
utility emiliana
, in guadagno del 3,44% sui valori precedenti.
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