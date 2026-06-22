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Piazza Affari: prevalgono le vendite su IREN

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: prevalgono le vendite su IREN
Ribasso per l'utility emiliana, che passa di mano in perdita del 7,02%.
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