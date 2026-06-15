Piazza Affari: calo per IREN
(Teleborsa) - Rosso per l'utility emiliana, che sta segnando un calo del 2,17%.
L'andamento di IREN nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, il distributore di servizi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,748 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,676. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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