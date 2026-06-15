Piazza Affari: calo per IREN

(Teleborsa) - Rosso per l' utility emiliana , che sta segnando un calo del 2,17%.



L'andamento di IREN nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, il distributore di servizi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,748 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,676. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```