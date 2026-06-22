IREN scivola a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per l' utility emiliana , che passa di mano in perdita del 5,28% nel giorno dello stacco della cedola del dividendo.



L'andamento di IREN nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del distributore di servizi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,489 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,539. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,467.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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