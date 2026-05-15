Piazza Affari: Technoprobe sale verso 27,63 Euro

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 35,67%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technoprobe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +38,05%, rispetto a +2,64% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Technoprobe rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,63 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```