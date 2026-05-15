Piazza Affari: Technoprobe sale verso 27,63 Euro
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 35,67%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technoprobe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +38,05%, rispetto a +2,64% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Technoprobe rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,63 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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