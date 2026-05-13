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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 8 maggio

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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 8 maggio
USA, Scorte petrolio nella settimana del 8 maggio su base settimanale (WoW) -4,31 Mln barili, in calo rispetto al precedente -2,31 Mln barili (la previsione era -2 Mln barili).
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