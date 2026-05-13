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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 8 maggio

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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 8 maggio
USA, Richieste mutui nella settimana del 8 maggio su base settimanale (WoW) +1,7%, in aumento rispetto al precedente -4,4%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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