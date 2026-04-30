Milano 10:25
47.517 -0,58%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:25
10.261 +0,47%
Francoforte 10:25
23.910 -0,18%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Grande giornata per il Light Sweet Crude Oil, che mette a segno un rialzo del 9,51%.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 113,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 99,59. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 127,82.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```