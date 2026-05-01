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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Giornata difficile per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in ribasso a 105,54.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 111,39. Rischio di eventuale correzione fino al target 97,28. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 125,51.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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